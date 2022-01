Ventimiglia: Forza Italia sulla Dimar “Un disastro annunciato dal quale noi ci eravamo dissociati”

Dopo aver appreso dei nuovi sviluppi in merito alla questione Dimar, Forza Italia a Ventimiglia torna sull’argomento.

“Abbiamo lavorato in prima linea – dicono gli ‘Azzurri’ - nel difendere i commercianti ventimigliesi e tutte le attività ad essi connesse. Facciamo un po di cronistoria: nell’estate 2020 l’Amministrazione, dopo un iniziale rinvio della pratica, concordato con il resto della maggioranza proprio sotto nostra sollecitazione, ha votato favorevolmente l'interesse pubblico propedeutico alla variante sul Puc, nello specifico il cambio di destinazione da industriale a commerciale, manifestando proprio dietro quest'ultima l’interesse pubblico in: Oneri di urbanizzazione, posti di lavoro e parcheggi. A oggi di quei tanto sbandierati tre milioni di euro se ne sono visti solo 1,2, equivalenti al 40% di quanto detto in precedenza ed i posti di lavoro non si sono mai visti”.

“Una cosa però è stata fatta – prosegue Forza Italia - un grande parcheggio che sulla carta doveva interessare la cittadinanza ma che in realtà serve solamente a chi si reca in loco per fare compere. Anzi, così facendo flussi importanti di clientela Francese hanno deviato verso un’area completamente slegata dal contesto cittadino, senza quindi nessuna ricaduta positiva sul tessuto economico-sociale della città, come si era tanto paventato in consiglio. Rivendichiamo la nostra coerenza, ricordando che noi ci dissociammo completamente da questa pratica, coscienti del fatto che sarebbe stato un disastro per l’intera città; ci facciamo solo una domanda con chi ci dobbiamo complimentare dunque per quest’operazione? Con l’Assessore all’Urbanistica, con l’Assessore al Commercio o con il Sindaco?”.

“Ci sembra che ce ne sia veramente per tutti – termina F.I. - anche per quei consiglieri di maggioranza che assistono come degli spettatori inermi al susseguirsi degli eventi, senza mai permettersi di obbiettare nulla. Ci auguriamo solamente che la variante adottata per il progetto COOP non faccia la stessa fine”.