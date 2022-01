72° Festival di Sanremo: Beppe Vessicchio positivo al covid, Le Vibrazioni alle prove senza direttore d'orchestra

Primo positivo illustre alla 72ª edizione del Festival di Sanremo. Il maestro Beppe Vessicchio, icona della kermesse, non è all'Ariston perché positivo al covid e non ha potuto effettuare le prove con Le Vibrazioni.

Vessicchio sarebbe positivo da giorni e ora si attende l'esito dei prossimi tamponi al termine della quarantena prevista per programmare il ritorno al lavoro.

“Speriamo si negativizzi entro martedì o mercoledì, per poter essere con noi sul palco di Sanremo - dicono dalla band - sta bene, ci sentiamo in continuazione e speriamo ci sia. Se così non fosse, se non si negativizzasse in tempo, troveremo un sostituto che sarà scelto dallo stesso Vessicchio".