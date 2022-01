Rossese di Dolceacqua: 50 anni fa l'approvazione della Doc per il famoso fino del paese dei Doria

Nel settembre dello stesso anno l’importante riconoscimento venne opportunamente celebrato con quella che i presenti ricordano come una grande una festa, presso il santuario dell’Addolorata, con musica, balli, ovviamente vino, e la presenza di personalità dell’epoca, come ad esempio il senatore Raoul Zaccari.

Anche per questo, oltre che a causa delle restrizioni del periodo, i festeggiamenti per il significativo traguardo di mezzo secolo sono rimandati solamente di qualche mese: nel borgo dei Doria, infatti, in collaborazione con gli altri comuni che condividono questo vitigno, i produttori e le associazioni di categoria, sono già in atto i preparativi per diversi eventi che vedranno protagonista il Rossese di Dolceacqua e che prenderanno il via all’inizio dell’estate.