Diano Marina: aperte anche al comitato locale della Croce Rossa le iscrizioni per il Servizio Civile

La Croce Rossa di Diano Marina ha aperto le iscrizioni per la selezione di otto volontari da impiegare nel Servizio Civile al comitato, in via XX Settembre.

Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa dai 18 ai 28 anni. Il bando è consultabile QUI e le domande di partecipazione devono essere presentate con l’utilizzo del proprio SPID ed esclusivamente on line attraverso il sito entro e non oltre le 14 di giovedì 10 febbraio.

Eventuali informazioni verranno fornite del Comitato di Diano Marina alla mail dianomarina@cri.it o al telefono 3890990855. I volontari impegnati nel servizio civile universale riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro per 12 mesi, a fronte di un impegno di 1.145 ore l’anno (25 ore settimanali).