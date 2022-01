Sanremo: la scuola 'Rubino' celebra il Giorno della Memoria con la lettura del libro “La stella che non brilla”

Questa mattina alla scuola 'Rubino' si è svolto un incontro online con la bibliotecaria Rossella Masper per celebrare il Giorno della Memoria con i bambini e le bambine di IV e V.

Per questa ricorrenza internazionale, Rossella ha scelto il libro “La stella che non brilla” di Guia Risari, Edizioni Gribaudo.

Si tratta di una storia delicata e al tempo stesso potente per raccontare ai bambini la tragedia della Shoah attraverso parole di speranza.

È una giornata di gennaio fredda e nevosa.

Eva si annoia perché la mamma sta correggendo dei compiti e ha chiesto di non essere disturbata, il papà sta scrivendo a un amico che non sente da tanto tempo, il gatto non si trova, chissà dov’è andato. Alla bambina non resta che esplorare casa sua, un’abitazione che ancora non conosce bene, infatti la sua famiglia ci si è trasferita soltanto l’anno prima, quando i nonni hanno deciso di andare a vivere in un appartamento più piccolo. Questa invece è una casa grande, ha persino una soffitta. È quella la stanza preferita di Eva, perché è piena di oggetti misteriosi e quindi è proprio là che sale la bambina. In un angolo ci sono vecchi giocattoli, mentre in un grande armadio scuro Eva trova “vecchie fotografie, lettere e documenti”, ma soprattutto trova una strana scatolina di ferro un po’ arrugginita. Cerca di aprirla, ma non ci riesce. In un grosso cestino trova un cacciavite, con quello fa leva sul coperchio della scatolina, alla fine si apre.

La scatolina contiene una vecchia foto, un dente e una stella di stoffa marroncina…

Eva si reca dai genitori per avere spiegazioni, ma sarà il nonno della bambina a raccontarle la storia di suo padre, deportato nei campi perché ebreo e tornato vivo, ma muto e magro come uno scheletro, con un dente come unico ricordo di un amico meno fortunato di lui.

In queste pagine lette da Rossella non c’è l’orrore, ma solo la commozione del ricordo, il senso di smarrimento che si prova di fronte al Male.

“Ricordare. Devi solo ricordare perché niente del genere possa mai ripetersi”.

I bambini e le bambine hanno ascoltato con molta attenzione la storia e al termine della lettura hanno rivolto diverse domande alla bibliotecaria, rivelando interesse e sensibilità.

Terminato l’incontro online, la riflessione nelle classi è proseguita.

Dalla scuola primaria 'Rubino' il ringraziamento per la bibliotecaria Rossella Masper, per l’opportunità data. Un grazie anche al dirigente Fausto Galimberti e all’assessore alla Cultura, Silvana Ormea.