Riva Ligure: oltre 200 incontri con i cittadini e 1000 mail, il sindaco Giuffra "Comunicare fondamentale, confronto utile per trovare soluzioni"

Oltre 200 incontri e mille email di corrispondenza con la cittadinanza: sono questi alcuni numeri dell’attività di ricevimento al pubblico che hanno contrassegnato il 2021 del Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra. Il primo cittadino, oltre a portare avanti la tradizionale attività amministrativa profondamente segnata dall’emergenza epidemiologica da Covid19, ha ulteriormente ampliato i canali di ascolto dei cittadini rendendo più facile comunicare con il Municipio.

Immediatamente dopo l’elezione avvenuta sette anni fa, il sindaco Giuffra aveva attivato un canale diretto per dialogare con i cittadini attraverso la casella di posta elettronica dedicata: giorgio@comunedirivaligure.it. Un modo di comunicare implementato, quest’anno, anche con l’attivazione dei profili social istituzionali del Comune. Nell’anno appena terminato, il Sindaco, ha ricevuto circa 1067 mail, alle quali nel 94% dei casi ha risposto personalmente, mentre nel restante 6% a farlo sono stati gli Uffici. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente gravi situazioni di disagio sociale, la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti posti in isolamento, le piccole manutenzioni da effettuare.



"Comunicare è essenziale - spiega Giuffra - Se manca la comunicazione le idee non possono avere un passaggio, i pensieri non verrebbero condivisi e così mancherebbe anche una messa in comune delle situazioni positive o negative. È importante non solo per condividere dei pensieri, dei problemi o delle situazioni ed è fondamentale per trovare, insieme ad altre persone, la soluzione più adatta. I nostri interlocutori possono così svolgere anche un ruolo di consigliere: capace di farci ragionare, cambiare idea o magari mostrarci un’altra visione della situazione e quindi di trovare delle soluzioni".



Diverse sono tuttavia le attività che il Sindaco ha messo in campo, durante le sue consiliature, per permettere ai cittadini di non perdere l’opportunità di discutere e collaborare con la Civica Amministrazione. Negli ultimi 12 mesi, ha incontrato oltre 200 persone nei due giorni di ricevimento al pubblico su appuntamento, il martedì ed il mercoledì mattina, ma anche, stante l’esigenza di ridurre i contatti interpersonali e nel pieno rispetto delle norme igieniche accresciute, in videoconferenza.



"In questo particolare momento storico - conclude Giuffra - è necessario rimarcare la presenza delle istituzioni, per evitare altrimenti un cortocircuito potenzialmente pericoloso. È vero che la pandemia sta cambiando tante, troppe cose delle nostre vite, ma non mi farà mai rinunciare alla disponibilità ed al confronto. Seppur con strumenti nuovi e modalità diverse dal passato".