Arma di Taggia: aperto anche l'ultimo piano del parcheggio della Buca delle Palme è aperto, a febbraio l'intitolazione a Beckmann

Da questa mattina il parcheggio della Buca delle Palme è pienamente operativo, grazie alla apertura alle auto del nuovo piano rialzato. Da dicembre sul piazzale era consentito solo al transito pedonale e nelle scorse settimane sono stati portati a termine gli ultimi lavori per renderlo fruibile ai mezzi.

L'apertura si è svolta in forma simbolica alla presenza dell'assessore Espedito Longobardi, accompagnato dal personale dell'ufficio lavori pubblici del comune e di Vittorio Boeri comandante della Polizia Locale. Così a distanza di 4 anni dalla presentazione del progetto, si chiude la pratica sul Parcheggio della Buca che torna ad essere a disposizione della città, con 96 posti al piano inferiore e 54 nel piano che si trova all'altezza del viale delle Palme.

Non solo posteggi perché l’intervento nella Buca ha permesso anche di risolvere alcune annose problematiche relative a infiltrazioni, allagamenti e asfalti ammalorati, oltre alla demolizione delle aree abbandonate e degradate dei magazzini comunali. Il nuovo parcheggio rappresenta il primo passo nell’ambito del progetto di restyling del viale delle palme, avviato dalla amministrazione del sindaco Mario Conio.

Rispetto al progetto iniziale, il piano rialzato della Buca delle Palme, funzionerà anche come nuova area manifestazioni e per questo il piazzale sarà intitolato a Henry Beckmann, figura iconica della storia della cittadina costiera. Infatti il viale delle palme entra a far parte del patrimonio di Arma di Taggia grazie al lascito di questa famiglia arrivata dall'America, innamorata della riviera tanto da stabilirsi qui. La cerimonia di intitolazione si terrà a fine febbraio.