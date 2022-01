Sanremo: venerdì torna il consiglio comunale, all'ordine del giorno l'approvazione del DUP e bilancio di previsione

Venerdì 28 gennaio, alle 17.30 si riunirà il consiglio comunale di Sanremo. L'assise cittadina si terrà in modalità mista sia con la partecipazione in presenza che in via telematica, in videoconferenza.

1) approvazione verbali della seduta precedente del 27.12.2021, dal n.103 al n.112.



2) comunicazioni al consiglio comunale, ex art.166, 2 comma, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., delle deliberazioni della giunta comunale n. 315 del 13.12.2021 e n.337 del 20.12.2021.



3) settore segretario generale – servizio contratti e appalti – ufficio di egatobacino rifiuti sanremese - affidamento in house providing ad amaie energia e servizi srl - relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e art. 192 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e relativi allegati approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 5/2022



4) settore servizi finanziari – servizio ragioneria documento unico di programmazione e bilancio di previsione del Comune di Sanremo triennio 2022-2024. approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 1/2022



5) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne controllo sulle società partecipate (art. 147-quater t.u.ee.ll.) spese di funzionamento (art. 19 d.lgs. n. 175/2016) - deliberazione c.c. n. 91/2018 in ordine agli indirizzi in materia di consulenze e personale Casino di Sanremo s.p.a. deroga all’assunzione di personale autorizzazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 3/2022



6) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne fusione per incorporazione della società park 24 s.r.l. in liquidazione nella società area 24 s.p.a. in liquidazione e conseguente trasformazione della società area 24 s.p.a. in liquidazione in società a responsabilità limitata (s.r.l.) in liquidazione - approvazione. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 4/2022