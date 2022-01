Ventimiglia: lavori per la pulizia delle strade e dei muri nel centro storico (Foto)

Opera di pulizia ordinaria delle strade nel centro storico di Ventimiglia.

L'impegno da parte del Comune è sempre vivo al fine di garantire decoro e miglioramento estetico del contesto urbano, senza trascurare nessun luogo, come si vede nelle immagini.

L'appello dell'amministrazione è rivolto soprattutto ai padroni dei cani, affinché possano collaborare, facendo la loro parte, mantenendo in ordine le vie e fare in modo che gli sforzi dei lavori di pulizia non siano vani.