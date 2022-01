Bordighera: iscrizioni all'istituto 'Montale', c'è tempo fino alle 20 di venerdì

Sino alle 20 del 28 gennaio si può ancora inoltrare la domanda per usufruire, presso l’istituto 'Montale' di Bordighera, di una offerta formativa assai varia e qualificata, con un interessante ventaglio di indirizzi, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza e la guida di un affiatato team di docenti esperti.

Nell'istituto di scuola secondaria superiore 'Montale' a Bordighera, in via Cagliari, è possibile iscriversi a:

- Relazioni internazionali per il marketing per conoscere le lingue straniere e sapersi muovere in azienda per operare in ambito internazionale.

- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate per acquisire competenze scientifiche, umanistiche e tecnologiche senza lo studio del latino e con il potenziamento in informatica e scienze.

Tutti gli alunni, inoltre, grazie ai corsi di potenziamento, hanno la possibilità di sperimentare la robotica, la realtà aumentata, imparando ad integrare la realtà scolastica con contenuti multimediali, creare siti web e ottenere un’ampia gamma di certificazioni (linguistiche, ecdl), partecipare a prestigiosi concorsi come le Olimpiadi di Robotica di Liguria Digitale o diventare giuria del Premio Strega Giovani e tanto altro ancora.