Allestimento di 'Casa Sanremo': quest'anno ancora senza pubblico ma sicuramente più 'aperta' del 2021 (Foto e Video)

E’ un compleanno che verrà festeggiato a metà, ma solo a causa del Covid, quello di ‘Casa Sanremo’, ovvero la ‘Casa del Festival’, che festeggia quest’anno 15 anni di illustri ospiti, grandi progetti e nuovi format. Tutto all’insegna della Cultura e della Comunicazione.

A metà solo perché non ci sarà quella ‘marea’ di ospiti e visitatori che fino al 2020 ha visto al Palafiori una manifestazione che considerare ‘collaterale’ al Festival è particolarmente riduttivo. ‘Casa Sanremo’ è infatti da tempo un appuntamento imprescindibile durante la kermesse canora e abbiamo voluto fare una visita mentre è ancora in allestimento, guidati dal miglior Cicerone che può esserci, ovvero il patron Vincenzo Russolillo.

“Siamo in attività – ci ha detto – da metà dicembre. Abbiamo avuto la possibilità di iniziare il progetto di realizzazione in anticipo, per una serie di impegni presi con ‘Sorrisi e Canzoni Tv’. Noi stiamo finendo e mettendo a disposizione gli studi per raccontare il Festival e pronti ad accogliere gli addetti ai lavori. Noi eravamo partiti con un’idea da ‘liberi tutti’ e, poter pensare a un Festival da ‘via di mezzo’ non ci entusiasma ma non ci fa arrendere”.

Ogni giorno dalle 9.30 del mattino a notte inoltrata ‘Casa Sanremo’ racconterà la kermesse canora con la presenza di moltissimi ospiti, appuntamenti istituzionali e collegamenti con gli artisti che non si muoveranno dalle loro postazioni.

Una delle novità di quest’anno è la ‘Club house’, uno spazio che ospita il secondo studio intitolato a Iva Graziani. All’interno sono previsti servizi per i nostri ospiti, sponsor e giornalisti accreditati. Non sarà aperto al pubblico e che cercherà di essere uno spazio di ‘racconto’ con uno studio televisivo che vedrà diversi conduttori nel corso della giornata, con un format che c’è da 15 anni.

Previsto anche uno spazio gastronomico con una serie di ‘cooking show’: “Racconteremo l’Italia in quella che è la festa della musica ma anche della cucina e i suoi piatti. Avremo chef che costruiranno momenti importanti sul piano culinario”.

Quest’anno ‘Casa Sanremo’ sarà un po’ più aperta rispetto allo scorso anno ma sempre in piena sicurezza: “Il Covid ci ha insegnato a essere un po’ più preziosi e parsimoniosi sulle cose da proporre – risponde Russolillo – ma sicuramente ci manca il bagno di folla di quegli 80/85mila visitatori che passavano a trovarci. Essere contingentati, che è brutto per chi fa eventi, non ci aiuta ma ci ha dato una forza in più per valorizzare quanto accade qui dentro, come ad esempio i giovani che verranno a presentare i loro progetti. Saremo pronti a ospitarli secondo le normative di Legge, rendendo gli studi magici perché ritengo che, quest’anno il Festival sarà ancora più bello da seguire”.

Ci si augura che il 15° compleanno sia l’ultimo che ‘Casa Sanremo’ festeggi in modo ‘nascosto’ per colpa del Covid: “Quando nel 2020 siamo andati via da Sanremo dopo ‘Tra palco e città’ e sentivamo il problema della pandemia, ho detto che ci saremmo rivisti con calma nel 2023. Anche i miei collaboratori non pensavano che fosse vero. Ora spero davvero che il prossimo anno sia quello della vera ripartenza, perché lo merita il mondo intero ma soprattutto il nostro settore che è quello che ha sofferto di più”.

Casa Sanremo è stata creata, ideata e realizzata da Consorzio Gruppo Eventi ben 15 anni fa e, da allora, non ha mai perso il suo fascino glamour. Il taglio del nastro dell’Edizione 2022 è previsto per domenica 30 gennaio, alle 18.