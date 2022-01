72° Festival di Sanremo: per i bookmaker Sisal i favoriti per la vittoria sono Mahmood e Blanco

È iniziato il countdown verso la 72ª edizione del Festival di Sanremo ed ecco svelata l’attesissima prima classifica di Sisal Matchpoint che ogni anno offre il pronostico del vincitore della kermesse.

Secondo gli esperti, il terzo Festival targato Amadeus avrà un duo inedito come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Mahmood e Blanco, che si presentano a Sanremo con il brano Brividi, seguiti da Elisa che torna in gara dopo 21 anni dalla prima partecipazione e dalla vittoria e da La Rappresentante di Lista, gruppo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, terzi in classifica provvisoria, alla pari con Sangiovanni, artista emergente di successo lanciato dal talent di Amici, che calcherà per la prima volta il palco del Teatro Ariston e Emma.

Giù dal podio un quartetto composto da Achille Lauro, al Festival di Sanremo per la terza volta in quattro anni, dopo la partecipazione in qualità di ospite nel 2021, Irama, Rkomi e Massimo Ranieri, l'artista napoletano che vinse uno storico Sanremo nel 1988 con il celebre brano Perdere l'amore.

Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche il rapper Dargen D’amico a pari merito con Fabrizio Moro mentre la cantautrice romana Ditonellapiaga in coppia con Donatella Rettore e Michele Bravi si piazzano nel gruppo che staziona alla sesta posizione della classifica.

A seguire per la vittoria finale ci sono Aka 7even - proveniente anche lui dalla scuola di Amici di Maria de Filippi - e Noemi, in gara con il brano Ti amo non lo so dire e dal 16° al 21° posto troviamo appaiati l’eterno ragazzo Gianni Morandi in gara con il brano Apri tutte le porte scritto da Jovanotti, il cantautore Giovanni Truppi, gli outsider Highsnob e Hu, la band milanese capitanata da Francesco Sarcina Le Vibrazioni, Matteo Romano e Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino.

Tra i meno favoriti alla vittoria il vincitore di Sanremo Giovani Yuman, Ana Mena, Giusy Ferreri e l’icona della musica italiana Iva Zanicchi.

Classifica Sisal Matchpoint