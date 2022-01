Sanremo: seconda commissione ‘en plein air’ per vedere da vicino i cantieri di Palasport e Green Park (Foto e Video)

A 24 ore dalla sfilata dell’amministrazione comunale, questo pomeriggio la seconda commissione consiliare presieduta da Umberto Bellini si è riunita a Pian di Poma per visionare dal vivo i cantieri per il Palazzetto dello Sport e il Green Park. La commissione ha spesso affrontato i due argomenti e, su proposta del presidente, è stato organizzato un sopralluogo all’inizio dell’anno per dare ai consiglieri una panoramica generale dello stato lavori.

La riunione ‘en plein air’ ha permesso a maggioranza e opposizione di prendere visione da vicino delle aree che vedranno la nascita dei due progetti pronti a rivoluzionare l'area di Pian di Poma, abbandonata da troppo tempo. Presente anche l'ingegnere del Comune di Sanremo, Danilo Burastero, oltre alla famiglia Catto.

“Continueremo a seguire l'evoluzione di lavori molto importanti per il futuro della città - ha dichiarato il presidente Bellini al termine della riunione - grazie al dott. Catto che si sta impegnando per donare alla città una nuova area verde, oltre ai lavori del tiro a volo. Un ringraziamento da parte della commissione anche all'ing. Burastero che oggi ha partecipato per esporci i progetti”.