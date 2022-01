Sanremo: incidente di fronte allo stadio 'Comunale', scontro tra un'auto e una moto (Foto)

Incidente questa mattina in corso Mazzini, di fronte allo stadio 'Comunale' di Sanremo. A scontrarsi una moto di grossa cilindrata e un'auto con targa tedesca.

L'uomo alla guida della moto è stato soccorso dal personale della Croce Verde e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la ricostruzione dell'incidente e la gestione del traffico. Circolazione rallentata in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.