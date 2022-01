Attualità |

Vaccini e Green Pass, quanta confusione su date e scadenze

C’è ancora confusione sul discorso della validità del Green Pass e sui tempi di somministrazione delle diverse dosi di vaccino.

C’è ancora confusione sul discorso della validità del Green Pass e sui tempi di somministrazione delle diverse dosi di vaccino. Oggi ‘2 ciapetti con Federico’ è in versione scritta e con questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza (dopo aver sentito Asl e altre fonti ufficiali) per chi avesse ancora dei dubbi: - Innanzitutto la durata del Green Pass è slegata dai tempi che devono decorrere tra una vaccino e l’altro. - Ad oggi (19 gennaio) la validità del Green Pass è di 9 mesi, dal prossimo 1 febbraio scenderà a 6 mesi. - Ad oggi la terza dose del vaccino può essere somministrata a cinque mesi di distanza dal precedente. In sostanza la terza dose può essere fatta anche prima della scadenza del Green Pass, sempre che siano passati almeno 5 mesi dalla precedente, quindi per ragioni esclusivamente di sicurezza sanitaria personale non per Legge. A questo punto i termini della “nuova” scadenza del documento si azzerano e iniziano a decorrere ovviamente dall’ultima vaccinazione. Questo è quello che, salvo successive modifiche, è valido alla data attuale. Ci sono però alcuni problemi: Alisa nei giorni scorsi, tramite il numero verde, dava appuntamento per la terza dose a cinque mesi dalla precedente (giusto) raccomandandosi di rimanere nei tempi perché “altrimenti si sarebbe rimasti scoperti con il Green Pass” (falso, perché questo ha una durata - come dicevamo – attualmente di 9 mesi, e tra poco di 6, ma sicuramente non di 5). Questa mattina all’accettazione del centro vaccinale di Taggia veniva detto che la terza dose sarebbe stata somministrata, anche senza appuntamento, a coloro che hanno il Green Pass in scadenza nei prossimi sette giorni (giusto) ma con la seconda dose fatta entro lo scorso 31 luglio (invece alla Asl questa data non risulta, anche perché chi ha fatto la seconda dose il 31 luglio ha – ad oggi – il Green Pass in scadenza il 30 aprile e quindi non nei prossimi sette giorni, cosa che comunque non sarebbe neanche se la scadenza fosse già scesa a 6 mesi). Semplice? No. Complicato? Si e passibile inoltre di ulteriori modifiche che sono sempre dietro l’angolo. Appuntamento alla prossima scadenza...ops ...alla prossima puntata.

Federico Marchi

