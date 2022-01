Sanremo punta ai finanziamenti per PNRR per rilanciare Bussana Vecchia: parte la ricerca di un progetto pilota

Tra gli oltre 200 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbero esserci anche i finanziamenti necessari a far rinascere Bussana Vecchia. Il Comune di Sanremo vuole provarci e, negli ultimi giorni, ha avviato le pratiche per la ricerca di un progetto pilota capace di intercettare i finanziamenti di 420 milioni di euro previsti dalla ‘Linea A’ e suddivisi tra le 21 regioni.

Nel PNRR sono previsti 4,28 miliardi, l’1,82% dell’intero Piano, per il rilancio dei borghi antici contro l’abbandono. Possono candidarsi i paesi con massimo 300 unità abitative soggetti al fenomeno dello spopolamento; non si fa riferimento a un preciso numero di abitanti ed è necessario che i progetti includano l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca con scuole o accademie di arti, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus.

Regione Liguria ha dichiarato il proprio interesse per la partecipazione di Bussana Vecchia ritenendola meritevole del tanto atteso rilancio turistico per il quale è necessaria un’intera riqualificazione dell’area.

Il Comune ha individuato l’architetto Maria Carmen Lanteri come incaricata per la ‘redazione della scheda finalizzata alla manifestazione di interesse per la selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio abbandono e abbandonati, borgo di Bussana Vecchia’. Ora gli uffici valuteranno le eventuali proposte per poi procedere con la candidatura per l’assegnazione dei fondi.