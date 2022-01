Imperia: conclusi gli open day all'istituto tecnico 'Ruffini' per scoprire l'offerta formativa e i laboratori

Sabato si sono conclusi gli open day all’istituto tecnico 'Ruffini' di Imperia. È stata l’occasione per le famiglie e i futuri studenti di prendere confidenza con l’offerta formativa, con i laboratori e le tante progettualità attivate.

Un’ultima occasione per introdurre anche la nuova possibilità, in attesa di conferma dal Miur, di iscriversi al corso CAT con la sperimentazione in quattro anni che prevede di arrivare al diploma con le stesse competenze con un anno di studi in meno, e di presentare così la formazione post diploma dei due corsi tecnologici: il corso Agrario e il corso CAT.

In sette anni gli studenti, infatti, potranno ottenere una qualifica superiore con ITS della filiera Agro-alimentare (due anni dopo il diploma) e la laurea breve per Geometri di nuova istituzione (tre anni dopo il diploma)

“Si è cercato di chiarire ogni dubbio e la segreteria ha accolto quanti avessero bisogno di chiarimenti per procedere all’iscrizione” dichiarano dalla scuola.

“Preme confermare la disponibilità del personale di segreteria a coadiuvare le famiglie in questa fase - aggiungono dall'istituto - gli sportelli dell’istituto sono infatti aperti tutte le mattine dalle 8 alle 12 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 16, e sarà quindi possibile fissare un appuntamento per procedere all’inoltro della domanda”.

Per accedere all’istituto sarà necessario il green pass.