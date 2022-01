Ventimiglia: ultimi interventi al nuovo parcheggio di via Tenda, potrà ospitare 137 auto

Lavori di messa in sicurezza per il nuovo parcheggio di via Tenda. Lo spazio dedicato alla sosta potrà ospitare fino a 137 auto, come soluzione alla problematica del parcheggio, sempre attuale, nella città di confine.

Ultimi dettagli per un altro traguardo raggiunto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Scullino, per il luogo che sarà disponibile fra qualche giorno a favore di tutti gli automobilisti.