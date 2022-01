Ventimiglia: affidati i lavori per la riqualificazione del 'Bosco dei Lecci' vicino alla ciclabile di Nervia

20mila euro per la riqualificazione del cosiddetto ‘Bosco dei Lecci’ zona Campasso, a Nervia, limitrofa alla ciclabile Pegaso, che attualmente versa in uno stato di degrado.

I lavori sono stati affidati alla azienda ‘Feel Green’ per circa 13mila euro, oltre lavori in economia per 3.000 euro, per un totale di 19.520.

Da tempo l’ amministrazione comunale aveva programmato di riqualificare dell'area che versa in stato di degrado. Il Leccio è senza dubbio uno degli alberi sempreverdi più rappresentativo del bacino del Mediterraneo visto che è a queste latitudini che trova il suo clima ideale.