72° Festival di Sanremo: primi giorni di prove all'Ariston, la città dà il benvenuto ai cantanti (Foto)

Il conto alla rovescia verso la 72ª edizione del Festival di Sanremo sta per scadere. Al teatro Ariston, dopo l'allestimento del palco, sono iniziate le prove e in città iniziano a vedersi i primi volti dei protagonisti.

Amadeus, ormai padrone di casa al suo terzo Festival, ha accolto i cantanti presenti a Sanremo per iniziare i lavori in vista del 1° febbraio. Nelle ultime ore l'obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha immortalato Massimo Ranieri, Giovanni Truppi e Fabrizio Moro. Il punto di riferimento è sempre l'hotel Globo, la 'base' per molti dei protagonisti del Festival.

Inizia così a prendere forma il 'carrozzone' festivaliero che si spera sia capace quest'anno di spazzare via l'assordante silenzio della passata edizione. Per il momento resta confermata la capienza del teatro Ariston al 100% così come non risultano annullamenti per le manifestazioni collaterali.