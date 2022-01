Doppio intervento dei Vvf nella notte: distrutta una cucina a Taggia e un furgoncino a Ventimiglia Alta

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nella notte a Taggia e Ventimiglia: I pompieri di Sanremo hanno spento un incendio che è divampato in via Bracco a Taggia e che ha distrutto quasi completamente una cucina. Fortunatamente l’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si estendessero al resto dell’appartamento.

Il secondo alle 2.40 di stanotte a Ventimiglia Alta. Un cassonetto dell’immondizia ha preso fuoco e le fiamme si sono velocemente estese a un furgoncino Piaggio Porter che era parcheggiato a fianco. Il mezzo è andato distrutto e un’auto che era vicina ha subito lievi danni.

Per fortuna in entrambi i casi non si sono registrati feriti.