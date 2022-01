Ventimiglia: allo studio dell'Amministrazione le soluzioni per la viabilità a monte di via San Secondo

L’Amministrazione di Ventimiglia ha dato l'indirizzo programmatico di avviare l'iter per verificare come procedere per migliorare la viabilità a monte di via San Secondo, come peraltro richiesto dal Comitato di quartiere.

Dopo la realizzazione dei nuovi parcheggi sulle ex aree ferroviarie di corso Genova, si creerà inevitabilmente un maggior flusso di macchine che utilizzeranno l'opportunità di ‘saltare’ il centro cittadino, passando da via San Secondo, per andare a Roverino o a prendere l'autostrada.

L'indirizzo dell’Amministrazione è quello di pensare a cosa sarà possibile attuare per intervenire con: l’allargamento della strada di via San Secondo, la realizzazione dei marciapiedi, dove sono mancanti, garantire il rispetto del codice della strada, la manutenzione degli asfalti e una nuova illuminazione nei tratti dove manca.

“Tutto dovrà essere pronto – evidenzia la Giunta frontaliera - in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo parcheggio di corso Genova prevista per la fine del 2022”.