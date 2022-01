Ventimiglia: la 'Ferrovia delle Meraviglie' nel libro 'Binari', domani la presentazione

Domani, sabato 15 gennaio, alle 16, presso la sala “Emilio Salgari” della biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, si terrà la presentazione del libro "Binari – racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane”. Una iniziativa della Confesercenti di Imperia e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia.

"Undici racconti, dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria secondaria, alla sua storia e alle tante piccole/grandi esperienze, incontri, scoperte, sono raccolti nel nuovo libro di Fabio Bertino. Lui, torinese di nascita, vive oggi fra Alessandria e le meravigliose colline del Monferrato, ama viaggiare e scrivere di viaggi" - sottolineano gli organizzatori.

"Tanti viaggi in treno, un po' in tutta l'Italia di cui uno lungo la tratta della "ferrovia delle meraviglie", la Cuneo-Ventimiglia. - aggiungono - Una occasione per sostenere il futuro di una ferrovia internazionale ed esperienziale, ritenuta dalla nostra associazione di categoria un collegamento strategico tra le provincie di Imperia e Cuneo, tra il mare e le Alpi, oltre che una infrastruttura fondamentale per il commercio e per le strutture turistico ricettive di entrambe le provincie".