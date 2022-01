Sanremo: lunedì le celebrazioni per Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali domestici

Lunedì 17 gennaio, a Sanremo, alle 12, presso la Chiesa di Tutti i Santi in corso Matuzia, 1 e alle ore 18.30 nella Parrocchia di san Bartolomeo, si celebrerà la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici. Il Santo è nato in Egitto intorno al 250 e morto nella Tebaide il 17 gennaio del 357, fu un eremita tra i più rigorosi nella storia del Cristianesimo antico.

"Sant’Antonio, invocato come protettore del bestiame, la sua effigie è spesso collocata sulla porta delle stalle. La festa in suo onore è molto partecipata soprattutto nelle campagne italiane, da cui ha preso origine. In seguito si è diffusa nelle città e anche qui i parroci hanno preso l’abitudine di benedire gli animali domestici. Il Santo è spesso ritratto con un porcellino al proprio fianco. Questa particolare festa ricorda come gli animali non sono degli oggetti che vanno presi o buttati a nostro capriccio, ma al contrario essi vanno difesi e protetti, ricordandoci che Dio li ha donati all’uomo come aiuto e compagni di viaggio" - spiegano dalle parrocchie.



Inoltre gli animali sono sempre più importanti nella vita di tante persone, come aiuto a bambini con difficoltà e di compagnia per gli anziani. Inoltre sant’Antonio Abate è considerato il protettore contro le epidemie sia dell’uomo, sia degli animali. Con saggezza da sempre la fede popolare si rivolge a protettori speciali, sant’Antonio, san Rocco, Santa Rita … per prevenire e combattere le malattie. Una tradizione che si rinnova in questi tempi il cui siamo afflitti dal contagio da coronavirus. In occasione della S Messa in onore di Sant’Antonio Abate pregheremo il Signore per intercessione di Sant’Antonio Abate di essere liberati dalla Peste del Coronavirus e si potranno portare gli animali domestici che verranno benedetti" - concludono.