Sanremo: aggiudicate dal Comune tre spiagge libere attrezzate al termine della regolare gara d'appalto

Il Comune di Sanremo ha aggiudicato tre strutture balneari in concessione all’ente matuziano, nell’ambito di una regolare gara emanata nei mesi scorsi.

Si tratta dell’affidamento di tre lotti distinti: la spiaggia libera attrezzata sul lungomare Vittorio Emanuele II°, della spiaggia dell’Arenella in centro e della ‘Tre Ponti Centro’, situata nella zona omonima a Est della città dei fiori. Rispettivamente i tre lotto erano suddivisi, per una concessione di 3 anni fino al 31 ottobre 2026, di 300mila euro per la prima, 600mila per la seconda e 900mila per la terza.

La spiaggia sul lungomare Vittorio Emanuele II° è stata aggiudicata ad Anna Migliorati per un corrispettivo annuo di 20.112 euro, quella dell’Arenella alla Asd Sea Beach & Sport per 15.450 euro l’anno e la terza a ‘Il Cubo di Parisi Andrea’ per 28.111 euro.