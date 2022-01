Sanremo: proseguono i controlli della Municipale, quattro multe per mancato uso della mascherina dal 1° gennaio

Non si fermano a Sanremo i controlli della Polizia Municipale, nell’ambito delle verifiche all’utilizzo della mascherina obbligatoria sia all’esterno che nei negozi, locali e uffici pubblici. Gli agenti del comando di Villa Margotta stanno proseguendo, infatti i controlli dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, ma anche ai titolari degli esercizi e loro dipendenti che, come da normative devo avere il green pass ‘rafforzato’.

Dall’inizio dell’anno la Polizia Municipale ha fatto 965 controlli, accertando 4 multe, tutte per il mancato utilizzo delle mascherine. Nei primi 10 giorni dell’anno sono state fatte 174 verifiche nei locali e tutto è risultato in perfetta norma, sia per l’uso delle mascherine che per il green pass di chi lavora all’interno e sul controllo ai clienti.

Unico caso particolare il fermo di un passante che, notato dagli agenti senza mascherina, è stato invitato a indossarla. Al diniego i vigili hanno iniziato a elevare il verbale con l’uomo che non ha mancato di lamentarsi duramente nei loro confronti. Si tratta, fortunatamente, di casi isolati visto che come confermato anche dalle forze dell’ordine, la quasi totalità di chi si muove nelle città, rispetta scrupolosamente l’uso della mascherina.