Addio a David Sassoli: nel 2017 l’intervista a SanremoNews sull’emergenza migranti “Ventimiglia combatte da sola, non tutto deve essere sulle spalle di Comune e cittadini” (Video)

Il mondo della politica è in lutto per la morte di David Sassoli, 65 anni, ex volto di punta del Tg1 e attuale presidente del Parlamento europeo. Ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per via di alcune gravi complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario. Questa notte all’1.15 il decesso nel centro oncologico di Aviano.

Da parlamentare europeo, prima della nomina a presidente del Parlamento, si era speso anche per l’emergenza migranti a Ventimiglia. SanremoNews lo aveva intervistato nel dicembre del 2017, in occasione della nomina di Sanremo a ‘Città Europea dello Sport’, quando la delegazione locale lo aveva incontrato a margine della cerimonia.

“Ventimiglia è una città che combatte da sola la battaglia di dare dignità a persone che arrivano senza risorse - aveva dichiarato David Sassoli ai nostri microfoni - i cittadini di Ventimiglia meritano una solidarietà diversa da parte della Regione e del Paese. Penso che dovrebbe esserci un commissariamento per l’emergenza di Ventimiglia, una situazione che persiste da troppo tempo, che deve trovare una semplificazione nelle responsabilità amministrative e un coordinamento, preme su una frontiera nazionale e aumenta la delicatezza della situazione. Non tutto deve rimanere sulle spalle del Comune e degli abitanti di Ventimiglia”.

L’intervista a David Sassoli nel 2017