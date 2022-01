Perinaldo: cade l'Amministrazione, il Sindaco "Dimostrazione che non si voleva far cambiare rotta al paese"

“Ho ricevuto decine di messaggi dai miei concittadini che mi hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà e questo mi conforta molto. La maggior parte di loro mi dicono che ‘probabilmente il paese non vuole cambiare’. Stamattina sono arrivato, come sempre, in Comune alle 8.30 e mi sono trovato i Consiglieri (Francesco Guglielmi, Alberto Passerone, Loredana Speranza, Alessandra Ragalzi, Emanuele Paoletti e Selena Biancheri) che hanno protocollato le loro dimissioni. Ho solo detto loro… va bene anche se dispiace”.

Sono le parole di Vincenzo Di Donato, quasi ex Sindaco di Perinaldo dopo le dimissioni (QUI) di 6 Consiglieri di maggioranza, che di fatto faranno cadere l’Amministrazione comunale. Le dimissioni sono state formalizzate a mezzogiorno e, quando la comunicazione arriverà infatti al Prefetto, questo scioglierà il Consiglio e si andrà a elezione.

“Sicuramente la cosa che mi ha fatto più piacere – prosegue Di Donato - riguarda sicuramente i messaggi che mi hanno mandato stamattina. In uno di questi ricordo ‘Perinaldo non vuole cambiare e questa è l’ennesima dimostrazione’ e in un altro ‘Ho saputo, mi dispiace ma significa che non si vuole cambiare strada’. Al momento non penso, quando si andrà a nuove elezioni, di ripresentarmi”.

Si sente tranquillo dopo le dimissioni dei suoi consiglieri? “Sono tranquillissimo e con me lo è anche l’unico dei non dimissionari Pallanca. Abbiamo accolto le dimissioni con tutta calma, visto che siamo in un paese democratico ed è giusta la libera scelta di tutti. Sono assolutamente felice della solidarietà che ho ricevuto dalla cittadinanza ed è sicuramente la cosa più importante”.

“Sono un po’ amareggiato – ha invece detto l’ex Sindaco e attuale Consigliere comunale di Perinaldo, Francesco Guglielmi - perché ho provato fino all’ultimo a restare in linea con il Sindaco. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare”. C’è stata una motivazione? “Il Sindaco poteva anche mettermi da parte – risponde – nonostante la mia esperienza di 28 anni in Amministrazione, però poteva anche consultarmi ogni tanto. Non ho nulla di personale nei confronti del Sindaco e dell’Assessore Pallanca ed è stata una scelta sofferta ma voglio sottolineare che ce l’abbiamo messa tutta per evitarlo”.

Nei prossimi giorni arriverà quasi certamente un commissario che verrà nominato dal Prefetto per gestire l’ordinaria amministrazione del Comune, in modo da portarlo alle elezioni anticipate che al momento non sono ancora state stabilite, anche se è probabile che si svolgeranno tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.