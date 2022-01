Bordighera, consiglio comunale straordinario sulla sanità, Trucchi: "Reparti e servizi sanitari impoveriti"

Domani, alle ore 19, con la modalità di videoconferenza e trasmissione in streaming si svolgerà a Bordighera un Consiglio Comunale straordinario dedicato alla situazione sanitaria del territorio e in particolare del civico ospedale S.Charles con la partecipazione del Direttore Generale della ASL1.

"Certamente la pandemia Covid che da due anni colpisce tutto il mondo, ha dichiarato in una nota Giuseppe Trucchi consigliere comunale di 'Semplicemente Bordighera', ha pesato enormemente sulla gestione della sanità ligure. Con molto rispetto e attenzione affronteremo quindi le problematiche esistenti ringraziando prima di tutto la direzione Asl e tutti gli operatori sanitari per l'enorme impegno profuso al servizio dei cittadini".

"Non possiamo però tacere il fatto che da più di tre anni attendiamo l'ingresso dei privati nella gestione ospedaliera e che nel frattempo, prosegue, abbiamo registrato un progressivo, preoccupante impoverimento dei servizi e dei reparti. Gestione del PPI,presenza di medici specialisti come ad esempio anestesisti,reperibilità dei servizi di analisi di laboratorio,servizi di Day Surgery,fisiatria,radiologia e molte altre sono le criticità attuali che chiediamo vengano chiarite. Si profila il rischio che aspettando il privato l'ospedale muoia. Varrà anche la pena di parlare dei servizi territoriali che da sempre nel distretto intemelio sono sottodimensionati e privi di un Palasalute che li accolga. Confidiamo nella attenzione dei cittadini che è l'unica condizione per ottenere risultati".