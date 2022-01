Sanremo: ieri alla Chiesa della 'Marina' momento di adorazione per '40 giorni per la Vita' (Foto)

La Chiesa di N.S. della Misericordia alla ‘Marina’ spalanca le porte per un importante momento di adorazione nell’ambito dei ‘40 giorni per la Vita’, con la partecipazione di ‘Happy Chorus RnS’.

Subito dopo la Santa Messa si è svolto un momento di toccante adorazione aperto alla cittadinanza. Ad animare l’intensa e commovente serata si sono prestati don Nicholas, don Fabrizio e don Gabriele della parrocchia di San Siro, sostenuti dall’Happy Chorus del Rinnovamento nello Spirito Santo. Letture, meditazioni e canti di lode hanno caratterizzato tutto il tempo di adorazione.

Le musiche di bar e ristoranti di piazza Bresca ed il vociare nei dehors dei locali si sono alternati e a volte amalgamati alle parole, alle meditazioni ed ai canti che uscivano dalla Chiesa.

L’atmosfera ha avvolto i presenti,la musica ed il canto hanno elevato i cuori, gli occhi volti al Santissimo presente sull’altare per vedere,ascoltare, sentire Gesù che passa e ci avvolge con la sua infinita tenerezza per ciascuno di noi e non importa in quale condizione o momento della nostra vita ci troviamo.