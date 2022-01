Covid: visita in provincia di Imperia per il Sottosegretario Andrea Costa, "Auspico super green pass sui luoghi di lavoro" (Foto e video)

"Confido e auspico che già nel consiglio dei ministri di domani si possa arrivare a una estensione del super green pass sui luoghi di lavoro".

L'ha detto il Sottosegretario alla Sanità Andrea Costa oggi impegnato in una visita in provincia di Imperia. Alle 11 Costa è arrivato accompagnato dal segretario regionale di Liguria Popolare, Antonio Bissolotti, presso la sede della ASL 1 a Bussana di Sanremo dove ad attenderlo c'era il Direttore Generale dell'azienda sanitaria, Silvio Falco.

L'INTERVISTA AD ANDREA COSTA

Costa ha scambiato alcune parole con i media locali, sulla situazione del Covid e le attuali e nuove misure. "Credo che ci siano dati che ci debbano far riflettere. Oggi l'80% di chi occupa le terapie intensive sono cittadini non vaccinati. - spiega Andrea Costa - E' chiaro che di fronte a un aumento dei contagi e che ci sono ancora 5milioni di concittadini italiani non ancora vaccinati, è possibile che molti dei contagiati siano non vaccinati. Solo nei prossimi giorni capiremo quale sarà il reale impatto sulle nostre strutture ospedaliere e non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici fatti da oltre 2 anni e credo che l'estensione del super green pass possa incentivare e incrementare la campagna di vaccinazione e possa continuare al nostro paese di rimanere aperto".

Per Costa l'obiettivo è riuscire a non incidere sull'attività ordinaria degli Ospedali. Un problema considerando l'aumento di contagi registrato su scala nazionale. "Dovremo arrivare a una convivenza con questa pandemia. Una convivenza che non produca più morti. Abbiamo bisogno che anche le nostre strutture ospedaliere continuino con le attività ordinarie che salvano vite. - spiega - Oggi il fatto che pazienti tornino ad occupare reparti covid significa rallentare questa attività ordinaria e non possiamo permettercelo".

La Liguria potrebbe passare presto in zona arancione. "I dati non sono positivi c'è un incremento sia dell'occupazione nei reparti ordinari che nella terapia intensiva. - commenta il sottosegretario - Attendiamo nei prossimi giorni. Ci auguriamo che ci sia un arresto di questo incremento. E' chiaro che se il trend rimarrà questo è ragionevole pensare che ci sarà un passaggio in arancione".

Altro tema di attualità è quello sull'estensione del Super Green Pass anche per i lavoratori. Un argomento che ha fatto emergere anche posizioni diverse all'interno del Governo. "Confido e auspico che già nel consiglio dei ministri di domani si possa arrivare a una estensione del super green pass sui luoghi di lavoro. Ci sono anche delle contraddizioni da risolvere. Oggi se un cittadino va a consumare una caffè in un bar e deve avere il super green pass ma colui che fa il caffè non deve averlo. Credo che queste anomalie debbano essere risolte e si risolvono attraverso l'ampliamento dell'applicazione del super green pass anche sui luoghi di lavoro e quindi sui lavoratori. Questo è un governo con sensibilità diverse. Già in passato il premier Draghi ha saputo fare una sintesi e confido che anche questa volta si arriverà a una sintesi, magari introducendo e applicando nuovamente il principio della gradualità".

Code ai centri tamponi. "Sui tamponi le ultime misure credo che produrranno un beneficio sui territori. Come l'abolizione della quarantena per chi ha ricevuto la terza dose e ovviamente anche l'estensione del super green pass, dal 10 gennaio, credo vada ad alleggerire il sistema tamponi perchè ovviamente il super green pass non prevede più il requisito e il criterio del tampone" - ha concluso Costa.