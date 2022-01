Sanremo: Festival si o no? Per ora nessun rinvio mentre al posto del palco in piazza spunta l'ipotesi 'Alfano'

Non ci sarà il palco di piazza Colombo al Festival di Sanremo. Lo ha confermato questa mattina il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a margine della visita del Sottosegretario alla Sanitàò, Andrea Costa.

Nelle ultime ore, a livello nazionale, era trapelata la possibilità addirittura di un rinvio della kermesse canora, tra l’altro chiesto anche da alcune associazioni di categoria locali, visto l’incremento dei casi di Covid. Sia Costa che il Sindaco hanno parzialmente escluso la possibilità di un rinvio mentre il primo cittadino ha confermato il no al palco, che tanto successo ebbe nel 2020.

Al posto di piazza Colombo spunta l’ipotesi di appuntamenti e manifestazioni all’auditorium ‘Franco Alfano’, inaugurato quest’estate e che consentirebbe di contingentare meglio l’afflusso del pubblico. Al momento in merito sono in corso contatti con la Rai mentre, per quanto riguarda eventuali rinvii (che sembrano, ripetiamo, impossibili) è tutto rinviato alle decisioni del Governo che verranno prese nelle prossime ore.

Solo dopo il 10 gennaio il Sindaco Biancheri si sentirà nuovamente con la Rai per decidere il da farsi.