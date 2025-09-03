Ventimiglia: foto con l'imprenditore sui social, l'Assessore Calcopietro "Una strumentalizzazione della minoranza"

“L’opposizione tenta di strumentalizzare una mia foto pubblicata su un mio profilo social privato e sono così costretta ad intervenire per ristabilire un minimo di serietà nel dibattito pubblico”. Sono le parole di Serena Calcopietro, Assessore al Turismo di Ventimiglia, attaccata dall’opposizione nelle scorse ore, per una foto pubblicata sui social, insieme all’imprenditore Robert Thielen, in occasione della festa di San Secondo.

“L'immagine in questione – prosegue - mi ritrae al fianco di un imprenditore, durante una serata conviviale insieme ad altri rappresentanti istituzionali, organizzata dallo stesso imprenditore in occasione della festa del Santo Patrono. L’imprenditore ha invitato, come è noto, numerosi esponenti politici e amministratori. Alla foto ho semplicemente accompagnato la parola ‘grata’, una parola che rappresenta un normale gesto di buona educazione, nulla di più. Ritengo doveroso chiarire che, in un contesto civile, dire ‘grazie’ a chi ti ospita a casa sua non dovrebbe generare sospetti né sospetti montati ad arte. Si chiama rispetto, ed è un valore che continuo a considerare alla base del vivere comune”.

“È altrettanto normale che un amministratore – termina Calcopietro - esprima soddisfazione per il fatto che ci siano investitori disposti a scommettere sul nostro territorio. Investimenti seri e sostenibili sono una risorsa per Ventimiglia, e ogni interlocuzione con il mondo produttivo rientra nella fisiologia del ruolo pubblico, purché (come sempre avviene) nel pieno rispetto delle regole. Per questo motivo, respingo con fermezza ogni allusione a possibili opacità. Ogni pratica, ogni progetto e ogni autorizzazione segue il suo iter tecnico-amministrativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’accusa sollevata oggi, che intende gettare ombre su un semplice gesto di cortesia, è grave e infondata. La respingo al mittente e mi auguro che, in futuro, l'opposizione scelga di concentrarsi sui contenuti invece che alimentare inutili polemiche basate sul nulla”.