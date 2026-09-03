HAT Sanremo-Sestriere, la grande avventura torna in città: 500 piloti da 12 nazioni per la 18ª edizione

Sanremo torna al centro del mondo dell'adventouring con la HAT Sanremo-Sestriere 2026, in programma dal 4 al 6 settembre. La manifestazione, nata come HARDALPITOUR e giunta alla sua 18ª edizione, si prepara ad accogliere circa 500 piloti, confermandosi tra gli appuntamenti più importanti del settore. Un'edizione particolarmente internazionale, con circa il 60% dei partecipanti provenienti dall'estero e una dozzina di nazioni rappresentate. Per il decimo anno consecutivo la partenza sarà dalla Città dei Fiori, da dove i motociclisti affronteranno un viaggio-avventura non competitivo verso i circa 2.000 metri del Colle del Sestriere.

Il parterre sarà come sempre di assoluto livello, con numerosi piloti provenienti dal mondo della Dakar e dell'off-road. Tra le novità di questa edizione spiccano Nacho Cornejo, pilota ufficiale del Team Hero Motosports Dakar, Alex Salvini, già campione del mondo enduro, e Gioele Meoni, alla sua prima partecipazione alla HAT. Cornejo farà squadra eccezionalmente con Maurizio Gerini, mentre saranno presenti anche Tiziano Internò, Cesare Zacchetti, Fabio "Shake" Bernardini e Nicola Dutto, oltre ai piloti AER Francesca Gasperi, Matteo Bottino e Andrea Vignone. Yamaha schiererà inoltre una squadra di giovani influencer guidata da Federico "Buz" Buzzoni.

Sono quattro le categorie previste, pensate per differenti livelli di esperienza e di impegno. La Extreme 1000 misura circa 980 chilometri e partirà venerdì alle 22.30 da Sanremo, con un centinaio di piloti impegnati per circa 40 ore. La Classic, scelta da circa 300 iscritti, propone 590 chilometri no-stop e circa 30 ore in sella. La Discovery, lunga 480 chilometri e con meno tratti off-road, è invece pensata per chi vuole avvicinarsi gradualmente alla disciplina. Infine la Master Challenge, di circa 800 chilometri, introduce sfide, prove di navigazione, controlli di passaggio e tabelle di tempo con l'obiettivo di conquistare più punti possibile e ottenere il titolo di Master of Adventouring.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta l'HAT Village al piazzale Dapporto di Sanremo, dove il check-in inizierà venerdì 4 settembre alle 10.00. Alle 19.00 è previsto il Welcome ufficiale al Teatro del Casinò, con presentazione della manifestazione e briefing tecnico. La Extreme 1000 prenderà il via alle 22.30, mentre le altre categorie partiranno sabato mattina, in successione dalle 8.30 alle 12.00 circa. I quattro percorsi, in parte coincidenti e in parte differenti, convergeranno nella serata di sabato a Boves, dove sono previsti riordino, ristoro-cena e un bivacco speciale presso il Mercato Coperto.

L'arrivo al Sestriere occuperà gran parte della giornata di domenica, con l'HAT Village aperto dalle 10.00 e un nuovo allestimento al piazzale Kandahar per accogliere i partecipanti al termine della lunga traversata. Complessivamente saranno 23 i punti di ristoro lungo i percorsi, attraverso tre regioni, cinque province e oltre 100 comuni. Dietro l'evento c'è un lavoro organizzativo che dura tutto l'anno e che coinvolge lo staff di Over2000riders nella definizione delle tracce, nello scouting e nei rapporti con gli enti dei territori attraversati.

Grande attenzione sarà riservata anche alla sicurezza, con un tracker GPS assegnato a ogni team per monitorare in tempo reale la posizione e consentire le comunicazioni in caso di emergenza. Una Operation Room della Direzione Tecnica seguirà costantemente i partecipanti, mentre il sistema di primo soccorso comprende cinque postazioni fisse della Croce Verde, due medici su auto 4x4, due assistenti medici in moto e un assistente del 118 su auto 4x4. Un'organizzazione articolata che punta a garantire interventi rapidi lungo i percorsi, particolarmente importanti in una manifestazione che si sviluppa per centinaia di chilometri e anche durante la notte.

La HAT conferma infine il proprio impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. Gli eventi HAT SERIES organizzati dall'Associazione Over2000riders dispongono della certificazione di ecosostenibilità ambientale e dal 2023 sono stati valutati secondo gli standard della certificazione ISO 20121. Tra le iniziative figurano la gestione organizzata di materiali e rifiuti, la compensazione delle emissioni attraverso quote di CO2, i controlli fonometrici alla partenza e la produzione di documentazione turistica dedicata ai territori attraversati. Quest'anno l'organizzazione sosterrà inoltre un progetto di riqualificazione boschiva nella zona di Oulx, in Val di Susa, finanziando il rimboschimento con nuovi alberi.

L'edizione 2026 segna anche i dieci anni di presenza della HAT a Sanremo, un anniversario che testimonia la collaborazione con il Comune e con gli enti locali di promozione. Regioni, Province e Comuni coinvolti sono infatti parte integrante di una manifestazione che attraversa Liguria e Piemonte, spingendosi fino alla regione francese Provence-Alpes-Côte d'Azur. Da Sanremo al Sestriere, passando per territori e comunità differenti, la HAT si prepara così a vivere un nuovo lungo fine settimana all'insegna dell'avventura, della moto e della scoperta dei territori.

(Nelle foto le immagini dello scorso anno)