Festival di Sanremo: rischio squalifica per Gianni Morandi? Pubblicato un post dove si sentiva la canzone in gara

Si prospetta lo spettro della squalifica dal 72° Festival di Sanremo per Gianni Morandi? L'interrogativo circola in rete da questa mattina dopo che il cantante ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, un post con il backstage della canzone che sarà in gara "Apri tutte le porte", scritta da Lorenzo Jovanotti. Secondo quanto riportato dal sito All Music Italia, il post permetteva di sentire parte del brano e dopo mezzora è stato eliminato.

Come è noto le canzoni che vengono presentate a Sanremo devono essere inedite e, anche un piccolo passaggio sui social network può costare l’esclusione. L'accaduto sarà valutato in questi giorni da Rai e da Amadeus per vedere se ci siano gli estremi per adottare provvedimenti.



Ad ogni modo c'è un precedente avvenuto proprio l'anno scorso. La stessa situazione si verificò a ridosso della 71ª edizione della kermesse canora quando Fedez postò su Instragram una storia (anche in questo caso poi eliminata) in cui si sentiva un piccolo passaggio della canzone ‘Chiamami per nome’. In quel caso non si arrivò alla squalifica. Il duo partecipò arrivando al secondo posto dietro i Måneskin e la loro “Zitti e buoni”.