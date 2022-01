Vallecrosia: due nostri lettori ringraziano i reparti dell'ospedale di Sanremo dopo il ricovero per Covid

Un nostro lettore, Luciano Carmelo Mamone di Vallecrosia ci ha scritto per ringraziare tutti gli operatori del 118, delle ambulanze, Pronto Soccorso, dei reparti Covid e rianimazione di Sanremo:

“Mi hanno accudito e curato per 20 giorni, sono stati tutti professionali competenti e pazienti a farmi fare le cure e i movimenti necessarie per sconfiggere il virus, che non mi faceva respirare, in particolare quando avevo i casco per l'ossigeno, quei giorni terribili da passare li ho superati grazie a loro, al loro lavoro ai loro incoraggiamenti alle loro premure, non ci sono parole adatte per ringraziarli a dovere, solo ora che sono a casa mi rendo conto di quello che hanno fatto per me e per i miei vicini di letto nei reparti dove sono stato”.

Si associa ai ringraziamenti la sorella Maria Mamone: “In tutti questi giorni ho comunicato con il personale medico e infermieristico della rianimazione dei reparti Covid del 1° e 2° piano delle malattie infettive che sono stati sempre disponibili professionali, gentili e pazienti nel fornire le notizie riguardanti il decorso della malattia e delle cure. Compresa la comunicazione data su mia cognata, che non ce l'aveva fatta a superare la malattia. Ha notato pure che la custodia dei beni è ben organizzata in quanto il fratello ha ritrovato tutti i suoi averi in una busta sigillata con elenco controfirmato al momento del ricovero in Pronto Soccorso dall'infermiere di turno. Ancora grazie a tutti e invitiamo tutti a vaccinarsi per non passare come noi tutte le conseguenze gravi del Covid-19”.