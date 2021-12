Riva Ligure: pochi studenti per il bando '6+ Grande', per il 2022 via al corso di francese per l'avviamento al mondo del lavoro

A una studentessa del Liceo Cassini di Sanremo è andato il premio più cospicuo del bando "6+ Grande" attivato dal Comune di Riva Ligure. Non una borsa di studio ma un riconoscimento per l'impegno dimostrato che nel caso di questa ragazza si è tradotto in un contributo di 2.704 euro, per lei che ha ottenuto una votazione massima di 100 con Lode.

Il bando '6+ Grande' era alla prima edizione ma non è l'unica misura d'aiuto indirizzata all'ambito scolastico. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha concesso un contributo di 33.600 euro alla fondazione Asilo Infantile ‘San Giuseppe’ di Riva Ligure, in quanto unica scuola materna presente sul territorio comunale.

Per il 2022, invece, l'amministrazione comunale punterà su un nuovo progetto per il bilinguismo, italiano - francese, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro. Il Sindaco Giorgio Giuffra, rinunciando alle sue mensilità è intenzionato ad attivare in tempi celeri un corso di francese, al quale si potrà accedere tramite bando.

"Penso sia una importante occasione per tutti quei ragazzi che si avviano alla ricerca di un lavoro e non escludono, ad esempio, il mercato della vicina Costa Azzurra e del Principato di Monaco. Ogni giorno sono oltre 4mila i nostro lavoratori frontalieri che varcano il confine per raggiungere il loro posto di lavoro in Francia. Non dimentichiamo che siamo una provincia di confine, una delle poche rispetto ad altre realtà italiane dove non c'è il bilinguismo. Credo fortemente che si debba aiutare i nostri giovani a migliorarsi fornendo loro quello che penso possa essere uno strumento importante per ampliare così anche le possibilità lavorative a cui accedere. Oltre al fatto che rappresenta una opportunità anche per chi volesse rimanere a lavorare sul territorio della provincia di Imperia, in particolare su Riva Ligure dove la presenza dei francesi, grazie a seconde case e case vacanza, è da tempo un dato di fatto" - conclude Giuffra.