Presunti maltrattamenti di animali al Luna Park di Sanremo, scatta l'esposto: blitz di Asl 1 e forze dell'ordine (Foto)

“Siamo stati informati della presenza di un banco al Luna Park dove vengono venduti criceti, cocorite, tartarughe e pesci rossi, tutti detenuti in condizioni igienico-sanitarie disumane, tutti ammassati in gabbie o vasche che non consentono a queste creature un minimo spazio vitale, né l'espletamento di alcuna funzione fisiologica”. Così inizia l'esposto che nei giorni scorsi alcuni utenti del Luna Park hanno inviato a Comune, Polizia Locale e Asl1 nel segnalare la presenza di animali detenuti in condizioni non idonee.

“Nel tentativo di salvarne almeno qualcuno, diverse persone li hanno acquistati, per poi vederli morire agonizzanti dopo poche ore dall'arrivo a casa - prosegue il documento - il Codice Penale punisce il maltrattamento animale, perciò si è proceduto a denunciare questo scempio alle forze dell'ordine, ad Asl 1 ed al Comune di Sanremo”.

Si parla di criceti che sarebbero stati lasciati in condizioni al limite. Qualcuno ha provato ad acquistarne uno per provare a salvare una vita, ma l'animale è morto poco dopo l'arrivo a casa. “Lui ora almeno non soffre più, ma gli altri?” si chiedono i promotori dell'esposto.

A poche ore dall'invio dell'esposto gli agenti della Polizia Locale, insieme alla Polizia e al personale dell'Asl1, hanno fatto visita al banco in oggetto trovando, di fatto, tutto in regola. Nessun animale in vendita o dato come premio. Il sospetto, quindi, è che l'attività denunciata nell'esposto si sia aggiunta successivamente e che non faccia parte del Luna Park regolare. Poi, per motivi ignoti, al momento dell'intervento tutto è tornato nella norma.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per verificare che tutte le attività si svolgano nel rispetto delle regole e senza violazioni. Costanti anche le verifiche sul rispetto delle norme anti covid.