Sanremo Comics Festival: in libreria il catalogo della seconda edizione

È già disponibile nelle librerie della città di Sanremo il catalogo con i migliori disegni dedicati al 71° anniversario del Festival della canzone e che hanno partecipato alla seconda edizione del contest, promosso dal Gruppo Morenews, Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) con il patrocinio del Comune di Sanremo e sostegno del Casinò di Sanremo. La pubblicazione che può essere anche ordinata online a questo link

Il disegno di Marco Martellini, vincitore della seconda edizione del Sanremo Comics Festival 2021

Ci sono tanti modi di vedere il Festival della canzone italiana, conosciuto come Festival di Sanremo. Ma quello dell’umorismo è sicuramente originale e divertente. La storia del Festival e dei suoi personaggi presenta momenti infatti comici, ridicoli, a volte drammatici, altre volte disarmanti. Un palcoscenico sempre ricco di colpi di scena, a volte casuali a volte voluti, con l’unico obiettivo di tenere lo spettatore, o meglio il telespettatore, incatenato alla poltrona. Un evento, che non riguarda solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. C’è sempre stato un grande interesse per questa manifestazione, accompagnato da una curiosità, che va oltre la settimana della gara: di Sanremo si parla sempre, anche prima o dopo lo svolgimento della gara.

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2020 dedicata ai 70 anni della manifestazione, la rassegna Sanremo Comics Festival è stata nuovamente proposta dal Gruppo Morenews, insieme a Edizioni Zem, con il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo. La manifestazione ha registrato il record di 72 autori e la presentazione di 171 opere, superando largamente i numeri della prima edizione.

E soprattutto si è confermata come uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi fra gli eventi collaterali legati al Festival della canzone. Mentre il gruppo di lavoro composto da Diego Lupano, Claudio Porchia e Tiziano Riverso è già al lavoro per la terza edizione della manifestazione è finalmente disponibile il catalogo con una selezione delle opere della seconda edizione.

“Ringraziamo – spiega Claudio Porchia - tutti i disegnatori, che hanno partecipato a questo contest realizzando opere inedite e di cui una significativa selezione è racchiusa in questa pubblicazione. Sottolineiamo con soddisfazione oltre all’alto numero dei partecipanti anche la qualità delle opere presentate, per la cui valutazione è stato richiesto un grande impegno alla giuria presieduta da Giorgio ‘Matitaccia’ Serra insieme a Fabio Bozzetto; Donatella Lavizzari; Elisabetta Marcianò, Guido ‘Silver’ Silvestri e Diego Zucchi”.