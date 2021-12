Ventimiglia: lettore lancia l'idea "Perchè non fare una strada insieme alla nuova passerella Squarciafichi?"

“Ora che abbiamo anche un porto come si deve (che ci hanno fatto gli altri), l'altro giorno ero in fondo alla strada che da Ventimiglia porta alla Marina di San Giuseppe, dove curva per andare verso Est, mi sembra alla ‘Spianata del marinaio’ e ho havuto un’idea”.

Sono le parole del nostro lettore Francesco C., che propone un cambio di rotta sulla passerella crollata a ottobre 2020. “Perché invece di rifare la ‘Squarciafichi’ – prosegue - che in fondo è una ricostruzione più nostalgica che utile (limitata nell'uso), e invece non si prolunga il lungomare e con una soluzione dritta, collegandolo alla marina e dando una continuità logica alla viabilità? Inoltre il porto, prima o poi, richiederà qualche trasporto super eccezionale che dovrà essere fatto solo via mare. Se la strada fosse collegata potrebbe procedere via terra, più facilmente e in modo più economico. I pedoni potrebbero raggiungere l'argine opposto senza problemi e anche le papere sul fiume sarebbero contente. Certo, il costo sarebbe differente, ma si potrebbe ottenere un rifinanziamento dell'opera dall'Europa, permettendo di integrare i due progetti. Potremmo avere una strada che snellirebbe il passaggio alla Marina di San Giuseppe e al porto con indubbi vantaggi”.