Il coro polifonico “Città di Ventimiglia” fa il pieno di applausi per il concerto di Natale

Dopo il buon successo riportato a Mentone nel pomeriggio di domenica 19 dicembre presso la Chiesa del Sacro Cuore, il coro polifonico “Città di Ventimiglia” diretto dal maestro Romano Pini, ha fatto il bis di calorosi applausi la sera di giovedì nella chiesa di San Nicola di via Roma a Ventimiglia.

Brillante la presentazione di Giorgio Fusaro e l'accompagnamento alle tastiere di Adriana Costa.



Sono stati eseguiti in due tempi: Adeste Fidelis, A Betlemme di Giudea, We Wish you a Merry Christmas, Astro del Cielo, Nenia Pastorale, Petit Papa Noel, Ave Maria di Perosi, Noel c'est l'amour, Vierge Marie, La marche des Rois, Laudate Domini,

Minuit Chretien. Voci soliste Marzia Messina, Pasquale Morabito, Carmine Buono, Alberto Massara.



Dulcis in fundo sono arrivati i complimenti e la benedizione del parroco Padre Domenico ricambiato con le note di Natale

“Agnus Dei” di George Biset.