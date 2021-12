Bordighera: annullati tutti gli eventi all’aperto previsti nel calendario manifestazioni tra il 24 ed il 26 dicembre 2021

Il Comune di Bordighera informa che è in preparazione l’ordinanza sindacale con cui, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Festività”, al fine di evitare assembramenti vengono annullati tutti gli eventi all’aperto previsti nel calendario delle manifestazioni invernali tra il 24 ed il 26 dicembre 2021 (l’esibizione della Banda Borghetto San Nicolò e l’arrivo di Babbo Natale al porto turistico per il 24 dicembre; “Giochi di una volta” per il 26 dicembre). Per le date successive troverà applicazione quanto previsto dal provvedimento governativo.​