Non solo Corsica: il fotografo Paolo Castroflorio ha inquadrato le Alpi Tosco-Emiliane dalle alture di Montecarlo (Foto)

In questi ultimi giorni sono molte le foto che circolano sul web e che, approfittando del cielo terso per il freddo intenso, inquadrano prevalentemente la Corsica, l’isola francese che è visibile dalla costa ligure, a volte per rifrazione e, in altri casi direttamente.

Il tutto, ovviamente, generando molte discussioni proprio sul tema della curvatura terrestre e sulla possibilità di vedere, da alte cime della nostra costa, quelle della Corsica. Questa volta vi proponiamo, invece, le foto di Paolo Castroflorio che, dai 550 metri sul livello del mare della ‘Tète de Chien’ sopra il Principato di Monaco, ha effettuato alcuni meravigliosi e suggestivi scatti, incentrando l’attenzione soprattutto sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle Alpi Apuane, che si trovano dalla parte opposta alla provincia di Imperia e alla Costa Azzurra, a oltre 250 km di distanza.

“In confronto alla Corsica – ha detto il fotografo - sono molto più difficili da vedere e, infatti, a occhio nudo non si vedevano quasi. Ho scattato con pose lunghe e la visione è durata molto poco. La Corsica col sole dietro a Capo Corso è invece durata a lungo”.

Immagini davvero bellissime, che il fotografo ha anche completato con le indicazioni delle montagne inquadrate. Un lavoro che, sicuramente, piacerà agli appassionati del genere ma anche ai semplici ‘curiosi’.