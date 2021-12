72° Festival di Sanremo: il Comune prenota i biglietti per febbraio, il 45% degli abbonamenti sarà per Casinò, alberghi e amministrazione

Il 72° Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e scatta, come ogni anno, la caccia al biglietto. Il Comune di Sanremo ha di recente messo neri su bianco la suddivisione dei biglietti da prenotare alla Rai per poi destinarli al Casinò, agli alberghi della città e all’amministrazione.

In base agli accordi è stato stabilito di destinare il 45% degli abbonamenti tra platea e galleria alle esigenze del Comune.

Al Casinò andranno 60 abbonamenti in platea, agli alberghi 141 in platea e i restanti in galleria, a sindaco e assessori quattro abbonamenti in platea o galleria così come al presidente del consiglio. Ai consiglieri, infine, due abbonamenti in platea o galleria.

La concessione dei biglietti agli alberghi e al Casinò è tra gli elementi cardine della settimana festivaliera in chiave turistica. Il grande richiamo della kermesse porta a Sanremo un grande flusso di vacanzieri che vogliono vivere in prima persona l’esperienza dell’Ariston e la concessione dei biglietti da parte del Comune diventa elemento chiave per l’immagine della città.