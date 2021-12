Sanremo: Vittorio Sgarbi ospite del Festival della Canzone Cristiana

Vittorio Sgarbi sarà ospite del Festival della Canzone Cristiana. A renderlo noto è stato Fabrizio Venturi, Direttore artistico della manifestazione musicale, il quale, solo pochi giorni fa, ha comunicato la lista ufficiale dei 24 partecipanti che comporranno il Cast della Prima Edizione del Festival medesimo.



"Il critico d'arte Vittorio Sgarbi salirà sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022, con l'intento di evidenziare l'ineludibile valore artistico della canzone, rimarcando la sua appartenenza al piano dell'Arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica, in quanto anch'essa eminente forma artistica. - spiegano gli organizzatori - Difatti, la canzone è una forma artistica, senz'altro, più popolare, tuttavia essa attinge, sia per quanto concerne la musica, sia per quanto concerne i suoi contenuti, alle fonti proprie della creatività".

"Il piano creativo coincide, sempre e comunque, con il piano artistico in quanto esso coinvolge la sfera della sensibilità e delle emozioni più profonde di coloro a cui si rivolge. E' ben noto, difatti, il vigore di molte canzoni nel determinare un coinvolgimento di intere generazioni, non solo sul piano artistico, ma anche culturale e sociale, sicché si può affermare, senza alcun dubbio, che la canzone è stata e resta una tra le più eminenti e popolari espressioni artistiche" - rimarcano.



A condurre la kermesse canora, al fianco di Venturi, ci sarà DJ Mitch di Radio 105, inviato delle Iene. L'iniziativa, che si terrà nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, il 3, il 4 e il 5 febbraio 2022, è patrocinata dal Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.