Sanremo: voragine in corso Inglesi e preoccupazione dei residenti, nella zona un anno fa crollò un muro (Foto)

Un buco profondo almeno 40 centimetri, che potrebbe presagire ad una vera e propria voragine. E’ stato segnalato lunedì scorso dai residenti di corso Inglesi e via San Giusto, piccola traversa della strada di cornice a Sanremo.

La preoccupazione esternata dai residenti al Comune e alla Polizia Municipale risiede, oltre che nel buco scoperto sulla strada principale, anche e soprattutto al luogo dove si è verificata la rottura del manto stradale, attigua al crollo di un muro (in quel caso in zona privata) avvenuto il 24 novembre dello scorso anno (QUI).

In quel caso la costruzione del nuovo muro di sostegno è stata subito avviata e terminata e la situazione sembrava risolta. Ma, lunedì scorso la preoccupazione dei residenti è tornata a montare per il grosso foro nell’asfalto, attraverso il quale si può notare un tubo e anche il fatto che sotto il terreno ha ceduto.

Non è nemmeno da escludere che la voragine abbia colpito una porzione più vasta sotto il manto stradale e, proprio per questo, i residenti della zona hanno espresso la propria preoccupazione a Comune e Polizia Municipale. Nelle ultime ore era stata paventata la possibilità di chiudere via San Giusto ma, in quel modo, sarebbero rimaste isolate diverse famiglie.

Ora i residenti chiedono un sollecito intervento al Comune, per evitare che il buco si allarghi e che si possano verificare guai peggiori. Per ora la voragine è stata segnalata e si attende una decisione da parte di palazzo Bellevue.