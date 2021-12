Riva Ligure: Covid19, dal Comune contributi economici a favore delle associazioni dei settori cultura, sport e volontariato

Dopo i contributi economici a favore di famiglie e giovani, il Comune di Riva Ligure ha istituito un bando a favore delle realtà associative locali.

Il perdurare della pandemia ha generato delle ripercussioni organizzative, economiche per associazioni e società sportive che, a causa delle restrizioni, non hanno potuto proseguire con il regolare svolgimento delle attività sul territorio. Per questo motivo, al fine di sostenere l’impegno e l’importanza di questo settore, il Comune ha deciso di erogare contributi straordinari a fondo perduto anche alle realtà comunali, volontarie e non, operanti nei settori cultura, sport e volontariato.

“Generosi, operosi, indispensabili, sono tre parole che desidero utilizzare per definire donne e uomini che operano nelle associazioni - afferma il sindaco Giorgio Giuffra –. Le decine di cittadini che formano l’esercito dei volontari attivi in Riva Ligure hanno fatto tanto per la nostra Comunità, soprattutto per i più deboli ed i più giovani. Ora tocca a noi aiutarli perché possano continuare ad aiutarci”.

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal bando, le realtà associative con sede legale nel Comune di Riva Ligure ovvero le pubbliche assistenze che operano sul territorio comunale e che hanno sede legale nei Comuni limitrofi. La domanda, prevista dal bando, dovrà essere presentata entro le ore 12 del 28 dicembre 2021.

I contributi verranno assegnati in base al numero delle domande pervenute nei termini ed ai criteri di seguito indicati sulla base delle risorse messe a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Le domande saranno collocate in apposita graduatoria in ordine decrescente sulla base dei criteri indicati nel bando. Tutte le informazioni relative al bando e alla domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito del comune di Riva Ligure www.comunedirivaligure.it o al link: http://www.comunedirivaligure.it/Home/DettaglioNews?IDNews=203764