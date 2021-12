A Sanremo la cena degli auguri di Forza Italia con il sottosegretario alla Difesa Mulè e il presidente della Regione Piemonte Cirio (Foto e Video)

Momento conviviale questa sera al ristorante ‘Marinella’ di Sanremo per i vertici locali di Forza Italia, riuniti per la consueta cena degli auguri di Natale.

Oltre ai massimi rappresentanti locali del partito e al coordinatore provinciale Simone Baggioli, hanno preso parte alla serata anche il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il deputato Roberto Bagnasco e il coordinatore regionale del partito Carlo Bagnasco.

Nello spirito conviviale della serata non sono mancati gli spunti di riflessione sull’anno che si sta per chiudere e sulle prospettive per il 2022.

Le interviste

“I rapporti tra Piemonte e Liguria sono come sempre ottimi, all’inizio di ottobre ci siamo visti in Comune a Imperia con il sindaco, e ora presidente della Provincia, Claudio Scajola e abbiamo messo le basi per il lavoro da fare insieme sul PNRR - ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - abbiamo tanti lavori da fare insieme, sono venuto questa sera a Sanremo accogliendo l’invito dell’amico Simone Baggioli e di Giorgio Mulé ed è anche un moto di riconoscenza verso questa terra che mi ha dato tanto quando ero parlamentare europeo”.