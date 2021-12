Fa tappa a Imperia il progetto “Nel tempo di una storia”, alla scoperta dei musei e degli archivi con il fotografo Brahmino

Fa tappa a Imperia il progetto “Nel Tempo Di Una Storia”, dedicato ai musei e agli archivi d’impresa italiani e promosso da Museimpresa (l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa) e Assolombarda e realizzato in collaborazione con il fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino. Protagonista della tappa imperiese sarà il Museo dell’Olivo Carlo Carli.

Si tratta di un viaggio lungo tutta l’Italia, attraverso territori, città e borghi dove sono presenti i soci di Museimpresa, alla scoperta di storie di impresa, di persone, lavoro, eccellenza, ricerca e innovazione.

Ogni settimana Brahmino racconta le imprese italiane attraverso stories dal profilo Instagram del suo blog “What Italy Is”: ogni contenuto è dedicato a uno degli oltre cento musei e archivi associati a Museimpresa. Attraverso le sue visite viene creata una vera e propria guida, composta da video e scatti d’autore, per coinvolgere i follower in un progetto di cultura partecipata digitale. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo imprenditoriale italiano, tramite i racconti di musei e archivi di impresa, vere e proprie destinazioni turistiche all’interno di itinerari alla scoperta dell’Italia dei borghi.

Negli archivi e nei musei d’impresa italiani sono contenute storie straordinarie, di donne e uomini che hanno inventato, sperimentato, prodotto, costruito lavoro, bellezza e relazioni sociali. In questi luoghi senza tempo, dove il passato e il futuro si incontrano, il saper fare - che si tramanda - dà forma a macchinari, oggetti iconici, scatti fotografici, brevetti e documenti testimoni di un patrimonio industriale e culturale ma anche elementi di un’identità che si evolve, capace di mantenere salde radici nella propria memoria e al contempo uno sguardo sempre rivolto al futuro.

“I nostri Musei e Archivi storici raccontano come le imprese italiane abbiano saputo affrontare le crisi più dure e uscire dalle difficoltà grazie all’impegno a “fare bene”, produrre, creare ricchezza e benessere. E anche oggi, in tempi così controversi, confermano l’ottimismo consapevole e critico dell’industria attraverso documenti, immagini, oggetti che testimoniano una grande civiltà dell’intraprendenza e del lavoro. “Nel tempo di una storia” va proprio nella direzione di far conoscere al grande pubblico l’animo che ha ispirato musei e archivi di impresa” così Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa spiega perché è nato il progetto “Nel Tempo Di una Storia”. ( Guarda su Genio & Impresa, il webmagazine di Assolombarda, l’intervista ad Antonio Calabrò)

Simone Bramante racconta perché scegliere lo strumento delle storie Instagram per raccontare il progetto: “La sfida è duplice: trasmettere l’identità delle imprese italiane e incuriosire le persone, trasferendo loro un’ispirazione, spingendoli a scoprire le testimonianze delle imprese del territorio custodite e raccontate nei musei e negli archivi aziendali. Il registro narrativo di Instagram, costituito da video e immagini, consente oggi in una comunicazione 3.0 di avvicinare quanto più un pubblico nuovo al mondo della cultura d’impresa”. ( Leggi su Genio & Impresa, il webmagazine di Assolombarda, l’intervista a Simone Bramante)

La prossima tappa del progetto sarà il 22 dicembre a Imperia, presso il Museo dell’Olivo Carlo Carli: è un’opera unica per originalità e contenuti che testimonia il valore simbolico del più antico albero coltivato dall’uomo. Diciotto sale che raccontano come l’olivo sia da sempre parte integrante della nostra vita. Si parte dalle origini fenicie dell’olio, si attraversano l’Egitto e la Magna Grecia, fino a raggiungere la Spagna, apprendendo gli usi del prodotto: non solo nell’alimentazione, ma anche nella cosmesi, nella religione, per la salute e per l’illuminazione. Il Museo è allestito nella palazzina liberty costruita per ospitare gli uffici della Fratelli Carli prima che si spostassero nell’attuale sede, introdotto da uno scenografico giardino che accoglie una collezione di giare e frantoi provenienti da tutto il Mediterraneo.

Il progetto ha preso il via nel corso del mese di marzo, quando il celebre fotografo ha presentato le prime tappe lombarde per poi proseguire alla scoperta dei musei e degli archivi d’impresa in Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche e Veneto. Tra il mese di ottobre e novembre sarà il turno dei soci romani di Museimpresa, che saranno protagonisti di questa esperienza di racconto digitale.