Il Comune di Diano Marina ha annullato l'evento “Natale al Palazzo del Parco” in programma mercoledì alle 14.30 dal Museo e dalla Biblioteca Civica in collaborazione con l’Istituto Comprensivo dianese.

La scelta dell'amministrazione è figlia dei contagi in continuo aumento a Ponente. Il Comune garantisce che “sarà riorganizzata appena possibile”.